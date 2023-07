Incassato lo smacco per Lukaku e in attesa di riprogrammare la caccia ai nuovi attaccanti che dovranno far dimenticare il belga e Dzeko,per 50 milioni di euro più bonus e, di riflesso, l'accelerata per mettere le mani sui sostituti del camerunese e di Handanovic, fresco di svincolo., per il quale lo Shakhtar Donetsk continua a sparare alto. Come ha confermato a Sport 1 il presidente onorario del Bayern Monacopresente nel contratto firmato lo scorso gennaio e con scadenza giugno 2025. Una cifra che balla tra i 6 milioni di euro e i 9-10, di cui nelle ultime ore ha scritto il quotidiano tedesco Bild.- Una somma comunque abbordabile e alla portata dell'Inter, ma: "Come sapete,. Prenderemo in considerazione le offerte con le giuste prospettive per entrambi". Cosa c'è dietro questa presa di posizione che lascia intendere possibili cambiamenti di scenario? Semplicementedi Thomas Tuchel, che ha riscontrato problemi e tempistiche più lunghe nel percorso di recupero di, vittima lo scorso dicembre di un incidente sulle piste di sci. E al tempo stesso non è ancora riuscito a chiudere per il portiere che andrebbe a rimpiazzare momentaneamente il titolare del ruolo, ma che rappresenterebbe in prospettiva la grande scommessa per il futuro. Parliamo di, forte estremo difensore classe 2000 del Valencia, valutato non meno di 30 milioni di euro dalla società spagnola e sondato pure dall'Inter nelle scorse settimane.Ma le dichiarazioni di Hoeness lasciano supporre che la strategia del Bayern potrebbe cambiare e che solamente dopo un confronto aperto col calciatore - figlio delle valutazioni sulle condizioni di Neuer e le opportunità sul mercato - si procederà a prendere in considerazione le proposte che arriveranno per l'ex numero uno del Borussia Monchengladbach. Una vicenda che rischia dunque di subire uno slittamento rispetto ai piani iniziali e complicare ulteriormente un mercatp, quello dell'Inter, improvvisamente ribaltato dallo smacco Lukaku.