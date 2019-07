Antonio Conte approfitterà del summit cinese per ricordare a Zhang quelle che sono le sue priorità. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino chiederà alla società di mantenere tutte le promesse fattegli in sede di trattativa, quando ha accettato di sposare il progetto Suning.



“È bene capire i punti di partenza degli Stati Generali dell’Inter di oggi. Le esigenze di Conte sono prioritarie: il tecnico ricorderà le promesse ricevute in sede di firma con il club nerazzurro. Ricorderà di aver accettato di allenare l’Inter perché intravede la possibilità di costruire un gruppo vincente. E quindi pretenderà che i patti vengano rispettati. Magari riaggiornando società e dirigenti sulle sue esigenze. A Conte mancano innanzitutto due attaccanti, poi un esterno sinistro in considerazione della bocciatura di Perisic, infine un centrocampista una volta concluso lo sfoltimento dell’organico”.