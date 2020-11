"Il calciatore moderno deve essere veloce, forte, resistente. La tecnica la do per scontata se arrivi in una società come l'Inter". Antonio Conte ha descritto N'Golo Kanté senza mai nominarlo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese del Chelsea sarebbe il profilo ideale per far decollare immediatamente il progetto sportivo. Al contrario di Eriksen.