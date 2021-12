In vista della sfida di campionato contro il Torino, Simone Inzaghi sembra orientato a schierare la coppia di attaccanti composta da Lautaro e Dzeko. Questo è quanto scrive TuttoSport.



“Nell’ultima gara dell’anno si affiderà alla coppia dei titolarissimi, con Dzeko affiancato da Lautaro Martinez , con 22 gol, il bomber nerazzurro in questo anno scintillante. Tra l’altro, pure l’argentino - nonostante a Salerno sia stato impiegato part-time - è in striscia aperta, avendo segnato cinque gol nelle ultime cinque gare di campionato da lui giocate (Napoli, Venezia, Spezia, Cagliari e Salernitana). E, visto il piglio con cui è entrato in campo all’Arechi quando la gara era già sullo 0-3, ha ancora voglia di banchettare”.