Inter, le scelte di Inzaghi per la Lazio: tre dubbi di formazione

Pasquale Guarro

Tutti a disposizione di Simone Inzaghi, l'Inter arriva alla semifinale di Supercoppa italiana con il gruppo al completo e domani affronterà la Lazio di Maurizio Sarri, formazione che dopo qualche difficoltà iniziale sembra adesso indirizzata verso la via della maturazione. Una sfida da non prendere sottogamba e infatti le indiscrezioni della vigilia fanno pensare che i nerazzurri possano scendere in campo con la stessa formazione vista a Monza e quindi con l'undici che all'U-Power Stadium ha saputo fornire ampie risposte anche al precedente periodo di appannamento fisico, riportando il sereno dopo le poco brillanti prestazioni offerte contro Genoa e Verona.



TRE BALLOTTAGGI - Tuttavia ancora persiste qualche dubbio di formazione, incertezze di diversa natura che però impongono riflessioni approfondite. La prima è quella sul ballottaggio Pavard-Bisseck: il primo è in vantaggio, ma il tedesco aveva fornito una prestazione di altissimo livello a Roma contro Zaccagni e meriterebbe una riconferma contro il medesimo avversario. Il secondo dubbio da sciogliere è quello che riguarda Barella e Frattesi: il primo è diffidato e con un giallo salterebbe la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, partita in cui l'Inter dovrà già fare a meno dello squalificato Calhanoglu. L'ultimo ballottaggio è quello sulla corsia di destra, dove Dumfries ha recuperato parte dello svantaggio accumulato verso Darmian. In attacco, invece, confermati Lautaro e Thuram.



LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.