Juan Cuadrado è quasi pronto. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal termine della sosta nazionali, il colombiano dell'Inter dovrebbe tornare tra i convocati per la trasferta in casa della Salernitana, che fa seguito al brutto passo falso interno contro il Sassuolo.



NESSUNA FRETTA - Con Dumfries e Darmian impiegabili nel ruolo di esterno, il rientro di Cuadrado è stato gestito con la massima calma per evitare ricadute sulla tendinite che lo ha colpito, e adesso l'ex Juve vede vicino il momento del rientro.