L'esterno marocchino, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe già trovato l'accordo con il Psg.



“Il marocchino ha già da qualche giorno raggiunto l’accordo con il Psg, al netto delle smentite che in questo caso sono di rito. E il club parigino è l’unica squadra che ha già recapitato in sede nerazzurra un’offerta ufficiale. Il Psg è dunque la grande favorita per aggiudicasi l’esterno”.