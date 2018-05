L'Inter non riscatterà Rafinha. Ma questo non vuol dire che lo mollerà. Come scrive Sport, la società nerazzurra è pronta a fare la propria offerta per trattenere il proprio numero 8: sul tavolo due proposte. La prima, acquistare a titolo definitivo il brasiliano ma con un forte sconto; la seconda, estensione del prestito. L'Inter punta sulla forte volontà del giocatore di restare in nerazzurro.