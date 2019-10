Inter colpita ma non affondata. "Cadremo e dovremo rialzarci", così Antonio Conte ha spronato i suoi dopo il doppio ko contro Barcellona e Juventus, un uno-due incassato e che ha portato a una pronta reazione del tecnico pugliese che ha già preparato un programma in tre mosse per lasciarsi alle spalle la notte di San Siro. A partire dalla rivalutazione della panchina. In attesa di un mercato che possa regalare linfa fresca, riferisce La Gazzetta dello Sport, Conte si aspetta una reazione da parte delle riserve per ampliare l'elenco degli 'impiegabili': finora le rotazioni sono state limitate ​perché alcuni elementi non sono stati ritenuti pronti (Lazaro, Biraghi e, a lungo, Sanchez) e altri abbassano pericolosamente il livello rispetto ai titolari (Gagliardini, Vecino o Bastoni).



Il secondo punto riguarda la difesa, ancora la meno battuta del campionato ma in difficoltà nel doppio confronto con Barça e Juve: soprattutto è necessario per l'Inter ritrovare la miglior forma di Godin e il vero Skriniar, mentre De Vrij offre al momento più garanzie.



L'ultimo capitolo riguarda l'attacco e l'impossibilità di prescindere da Romelu Lukaku, pur limitato da problemi di condizione fisica. Il gigante ex United è stato chiamato dal Belgio ma dovrebbe essere risparmiato per permettergli di recuperare dai dolori, una buona notizia per Conte che si ritrova senza una reale alternativa a Lukaku: recuperare la miglior condizione di Romelu è la priorità del tecnico nerazzurro, in attesa del mercato di gennaio e che Marotta possa regalargli anche una nuova soluzione offensiva.