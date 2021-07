a parte il mercato in entrata dell'Inter non si può definire animato, anzi al contrario, se non ci fosse stato il problema al cuore di Christianprobabilmente alla Pinetina non ci sarebbero state ancora facce nuove se non quella di. Il neo allenatore nerazzurro fin dall'inizio si è detto al fianco della società e ha sposato il progetto presentatogli da Ausilio e Marotta conscio delle difficoltà economiche che sta attraversando il club. Ha anche accettato la cessione, seppur dolorosa di Hakimi, ma ha chiesto in cambio che, senza strafare e senza spendere cifre importanti,i per cui Inzaghi ha chiesto caratteristiche ben precise: gran fisico e importante capacità di corsa. Non è un caso, infatti, che il suo preferito fra i nomi proposti all'Inter sia Denzel Dumfries del PSV.rispetto ad Andrea Pinamonti, che non reputa inadatto, ma ancora lontano dal poter essere il vice-Lukaku. In sostanza una quarta punta d'area di rigore alla Caicedo.dove è vero che al posto di Young è tornato Dimarco, ma in cui il futuro di Perisic resta una grossa incognita sia tattica che di bilancio. Quanto il croato sarà disposto a sacrificarsi come fatto con Conte? La sua partenza entro fine mercato non è esclusa, ma a prescindere da cio Inzaghi vorrebbe un titolare di primo piano e,Un laterale alla Alex Telles che però il Manchester United non vuole liberare in prestito.