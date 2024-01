Inter, le ultime su Calhanoglu: cosa filtra in vista della finale di Supercoppa contro il Napoli

Era stato lui a chiedere il cambio a Simone Inzaghi all’81° della seconda semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio, ma il tecnico piacentino e i tifosi nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. L’autore della rete del momentaneo 2-0, realizzato trasformando il 14esimo rigore su altrettanti tentativi da quando indossa questa maglia, aveva abbandonato il campo e fatto posto ad Asllani per un fastidio alla gamba che aveva fatto scattare gli allarmi in vista della finale contro il Napoli di lunedì 22 gennaio, col calcio di inizio sempre alle 20 ora italiana e sempre presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, stadio dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.



I SEGNALI VERSO IL NAPOLI - Dopo i primi riscontri fatti sul posto dai componenti dello staff medico dell’Inter al termine della gara con la Lazio, sono stati esclusi problemi di natura muscolare ed è stata evidenziata solamente una contusione che non dovrebbe dunque mettere a repentaglio la presenza di Calhanoglu contro la formazione di Mazzarri. Il centrocampista turco, che da inizio stagione ha disputato 25 partite e realizzato 11 reti, non sarà invece a disposizione del primo turno di campionato dopo la disputa della Supercoppa, ossia quello che vedrà i nerazzurri affrontare in trasferta la Fiorentina, il 28 gennaio prossimo alle 20.45, a causa dell’ammonizione incassata da diffidato nel successo per 5-1 contro il Monza della 20esima giornata.