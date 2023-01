L'Inter rischia di non avere a disposizione Hakan Calhanoglu per il derby col Milan di Supercoppa, in scena il 18 gennaio a Riyad, in Arabia Saudita; mentre infatti non sembrano infatti destare particolari preoccupazione le condizioni del centrocampista azzurro Niccolò Barella, per il turco, uscito anzitempo nella sfida di sabato a Monza, il guaio muscolare all'ileopsoas, ovvero il flessore dell'anca, rischia di essere più problematico. Domani ci saranno ulteriori accertamenti.