Henrikh Mkhitaryan migliora giorno dopo giorno, il centrocampista armeno oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte in seduta personalizzata, ma il pieno recupero per la finale di IStanbul non è in discussione, anche se rimane da capire come avrà in mente di utilizzarlo Inzaghi, se dal primo minuto o se a gara in corso.