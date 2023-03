Dopo aver chiesto un biennale, l'attaccante bosniaco Edin Dzeko (37 anni ex Roma) ha detto all'Inter di essere pronto a firmare un rinnovo annuale del contratto in scadenza a giugno per 5 milioni di euro netti a stagione (un milione in meno rispetto all'attuale ingaggio). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, manca soltanto il via libera del presidente Steven Zhang.