Il prossimo passo tra Mauro Icardi e l'Inter sarà il rinnovo del contratto: scaduti i 15 giorni per far valere la clausola rescissoria da 110 milionidi euro, i dirigenti nerazzurri e l'entourage dell'argentino si siederanno per la nuova firma. Non sarà questa settimana, perché il ds Ausilio e il Cfoo Gardini andranno in Cina per un vertice con la proprietà Zhang, ma dalla prossima ogni giorno potrà essere utile. Prima dell'inizio del campionato non si andrà. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i punti fondamentali del rinnovo sono fissati: scadenza al 2023, ingaggio che parte da una cifra tra 5 e 6 milioni all'anno più bonus, con la possibilità di salire grazie a stagioni super.