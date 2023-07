Tiene banco il tema del nuovo sponsor di maglia in casa Inter. In dirittura d'arrivo l'accordo per le prossime tre stagioni con Paramount+. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’intesa col colosso americano dello streaming porterebbe nelle casse del club circa 20 milioni di euro. L’intenzione è quella di chiudere in tempi brevi, entro la ripresa degli allenamenti di giovedì 20 luglio.