Secondo quanto riportato da Sky Sport, non filtrano buone notizie per quanto riguarda l'esterno dell'Inter Juan Cuadrado. Il colombiano è fermo ai box da metà settembre per l'infiammazione del tendine achilleo sinistro e non è ancora al meglio. Sente ancora fastidio e il club dovrà attendere almeno l’inizio della prossima settimana per valutarne nuovamente le condizioni.