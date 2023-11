Il terzino dell'Inter Juan Cuadrado è fermo ai box da diverse settimane a causa dell'infiammazione al tendine achilleo che lo sta tormentando. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colombiano continua il lavoro specifico ad Appiano Gentile alternando sedute di sola palestra ad altre con il lavoro sul campo. La speranza di Inzaghi è quella di reintegrare il giocatore in gruppo per la prossima settimana, anche se ad oggi non ci sono garanzie. L'intervento chirurgico rimane sempre l'ultima spiaggia.