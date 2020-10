Ultimo giorno di mercato frenetico anche in casa Inter: nerazzurri al lavoro per chiudere alcune operazioni in uscita e perfezionare gli ultimi colpi in entrata per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Calciomercato.com vi aggiornerà passo dopo passo sulle trattetive dell'Inter in questa ultima giornata di mercato.



ORE 14.32 Alessandro Beltrami, agente di Radja Nainggolan, ha lasciato la sede nerazzurra.



ORE 14.01 - Il difensore nerazzurro Lorenzo Pirola (classe 2002) passa in prestito al Monza (serie B).



ORE 13.50 - Parti al lavoro per Radja Nainggolan: l'agente del centrocampista, Alessandro Beltrami, è arrivato nella sede nerazzurra. Sul belga non solo il Cagliari, ci sono offerte anche dall'estero.



ORE 13.45 - Discorso Gervinho ancora aperto per l'Inter: l'agente dell'attaccante del Parma è a Milano.



ORE 12.50 - Non c'è ancora intesa per il ritorno di Radja Nainggolan a Cagliari: il centrocampista belga ha l'accordo con i sardi, ma è in stallo la trattativa sul cartellino tra le due società.



ORE 12.30 - Si prova a sbloccare l'uscita di Joao Mario: il procuratore Federico Pastorello è stato in visita nella sede dell'Inter, si lavora al prestito del portoghese allo Sporting.



ORE 12.00 - Caldo il ritorno di Victor Moses all'Inter: proseguono i contatti con il Chelsea per un nuovo prestito.



ORE 11.40 - Samuele Longo verso il rinnovo e il prestito al Vicenza.



ORE 10.30 - Ufficiale l'arrivo di Matteo Darmian dal Parma.