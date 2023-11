Arrivano le ultime sull’allenamento dell'Inter, in vista della sfida contro la Juventus di domenica sera. La squadra nerazzurra si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi che non ha ricevuto altre brutte notizie da un'infermeria che resta stabile.



Rimangono out Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard, ma non ha recuperato dal problema al tendine neanche Juan Cuadrado che resta in forte dubbio. Sono invece rientrati alla base 6 nazionali che oggi hanno svolto una parte di lavoro con la squadra e poi una parte di seduta defaticante. Si tratta di Kristjan Asllani, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Davide Frattesi.



Domani i rientri degli Europei fra cui Dumfries, mentre c'è attesa per i rientri dei sudamericani con Carlos Augusto e Lautaro Martinez che potrebbero rientrare a Milano già nella serata di domani. L'ultimo a rientrare sarà invece Alexis Sanchez che logisticamente affronterà la trasferta più lunga.