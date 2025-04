Inter, le urla di Inzaghi e la gestione dell'emergenza esterni

uscita dalla sfida contro ilcon la vittoria e tre punti fondamentali nella corsa Scudetto, viaggia a vele spedite verso il ritorno dei quarti di finale della Champions League contro ilche sono in programma mercoledì sera a San Siro a partire dalle 21. Simone Inzaghi non vuole rinunciare a nessuno dei 3 traguardi per cui la società nerazzurra è ancora in corsa e, per questo, in vista dell'impegno di coppa si è trovato già nel finale della gara contro i sardi aInzaghi in questo particolare momento della stagionee, proprio per questo, sta da tempo mettendo in atto un turnover quasi ossessivo e scientifico con la stessa formazione che non è mai stata confermata (se non una volta prima della Supercoppa persa a Riyad) per due partite consecutive. Nel finale della gara l'allenatore piacentino si è letteralmente infuriato nei confronti dei suoi giocatori chiedendo a gran voce e urlando, con il risultato già fissato sul 3-1, di non rischiare di subire infortuni, di controllarsi e gestire le energie.

Il caso scatenante è stato il problema di crampi accusato dache ha di fatto allarmato Inzaghi il quale aveva già in programma la gestione di, rientrato da un affaticamento agli adduttori e diche, non a caso, ha chiuso la gara visibilmente affaticato. Oltre a loro ai box c'è da tempo Denzele perfino Matteoanche lui rientrato dopo la sosta da un infortunio muscolare, era stato preservato da Inzaghi che si è ritrovato costretto a mandarlo in campo.L'emergenza c'è, ma si può gestire e, verso il Bayern Monaco, Inzaghi avrà la sola certezza dell'assenza di Denzel Dumfries che salvo miracoli medico-sportivo, non recupererà dallo stop alla coscia destra. Zalewski e Carlos Augusto partiranno salvo sorprese dalla panchina con Darmian che, invece, partirà titolare insieme a Dimarco. Sarà proprio il mancino ex-Verona a definire come l'allenatore potrà gestire le rotazioni in base a quanto salirà il suo minutaggio rispetto ai 60 minuti giocati contro il Cagliari.