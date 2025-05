Inter, le voci sull’addio di Inzaghi e la grande offerta dall’Arabia Saudita: il punto

Domani inizia la settimana che porterà alla finale di Champions,. Il baratro si è aperto nell’ultimo mese, non tutto è andato liscio nella gestione dei momenti e la sconfitta contro la Lazio ha fatto sì che si generasse un malcontento generale. Veder sfuggire qualche cosa che avevi “acchiappato” ha fatto sorgere un senso di frustrazione a prescindere dalle ambizioni iniziali e indipendentemente dal fatto che già svariate volte nel corso della stagione, il gruppo squadra avesse abbondantemente fatto intendere ove fossero inconsciamente rivolte le proprie preferenze, verso quel sogno chiamato Champions, due anni fa interrotto in finale dal City. Volontà assecondata, giustificata e condivisa anche dal club, che però ad un certo punto ha rivisito la propria posizione quando ha capito che con un piccolo sforzo ulteriore avrebbe potuto portare il campionato.

Il cortocircuito c’è stato, ma la finale di Champions rimane un fattore che da solo capovolge ogni giudizio rendendolo parziale o definitivo. L’amarezza attuale è un po’ figlia anche dell’ingordigia, un vizio capitale che però dà forza a chi vuole competere a certi livelli. E allora il futuro di Inzaghi diventa un argomento, perché di fronte all’imponderabile è giusto lasciare tutto aperto,. Il focus di Inzaghi non può che essere orientato ai prossimi, decisivi, novanta minuti di gioco. Una finale, quella di Monaco, che potrebbe scrivere una parte leggendaria della storia nerazzurra, determinando anche a livello ambientale reazioni facilmente pronosticabili.

. Ci sarà modo per pensare al da farsi subito dopo la finale, a quel punto però i tempi non potranno ulteriormente dilatarsi perché alle porte c’è un Mondiale per Club pronto a partire e la dirigenza nerazzurra, in caso di inattesi addii, dovrà rifondare partendo da un nuovo allenatore. La prossima sarà una settimana decisiva, c’è in ballo un pezzo di storia dell’Inter e anche il futuro di un allenatore che in questi quattro anni ha costruito le fortune di un Club che ha raccolto molto di più rispetto a quanto investito.

