fa il suo esordio ufficiale nel suo nuovo stadio. Comincia il campionato dell', che alle 20.45 nel monday night del primo turno di Serie A ospita ildi Liverani per rispondere ai successi di Juventus e Napoli.- Lecce squadra storicamente favorevole all'Inter:per i nerazzurri, squadra contro cui i pugliesi hanno perso in percentuale più partite. A San Siro, poi, il bilancio si sposta ulteriormente a favore del club milanese: 14 gare vinte su 15 in casa, un successo per i salentini (1-0) nel novembre 2000. Conte dovrà stare attento alla tradizione negativa dell'Inter all'esordio in campionato: tre sconfitte nelle ultime otto (4 vittorie, 1 pareggio), di cui due ko nelle prime tre giornate più recenti.: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.. Conte.: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Falco, Lapadula.. Liverani.