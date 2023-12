DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER IL COMMENTO DEL NOSTRO RENZO PARODI.







Mantenere la vetta, senza Lautaro Martinez. Ldi Simoneè chiamata al riscatto, dopo l'eliminazione patita durante la settimana in Coppa Italia ad opera del Bologna e l'infortunio muscolare del proprio capitano, che rientrerà solo nel 2024:a San Siro di fronte c'è ildi Robertouna delle sorprese più liete della nostranel match valido perI nerazzurri, reduci da tre vittorie e tre clean sheet di fila in Italia, vogliono conservare il primo posto e il distacco sulla Juventus e sul Milan, ma dovranno farlo senza il proprio capitano, autore di 15 gol, che non mancava da ben 89 partite: peso offensivo sulle spalle di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, finora entrambi a quota 7 gol. Dal canto loro i salentini, che hanno ritrovato la vittoria dopo più di un mese, dopo quattro pareggi, arrivano a Milano per mantenere il +8 sulla zona rossa,Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 sfide di Serie A contro l’Inter (3N, 10P): 1-0, con una rete di Guillermo Giacomazzi, il 29 gennaio 2012. L'Inter è la squadra contro cui il Lecce ha perso più incontri (26 in 34 precedenti) e quella contro cui ha subito più reti in Serie A (79). L’Inter ha vinto 16 delle 17 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (1P), incluse tutte le ultime nove; i nerazzurri hanno segnato 49 gol nei precedenti in casa contro i pugliesi in campionato (2.9 di media a match), a fronte di sei subiti (0.4 in media a incontro). L'Inter ha vinto 13 delle prime 16 gare in una stagione di Serie A per la seconda volta nella sua storia: in precedenza ci era riuscita solo nel 2006/07, torneo in cui ha trovato il successo anche nel 17° turno. Dopo aver vinto tre delle prime cinque gare di questo campionato (2N), il Lecce ha ottenuto solo un successo nelle successive 11 (6N, 4P), contro il Frosinone nell’ultima giornata: l’ultima volta che i pugliesi hanno vinto almeno due gare di fila in Serie A è stata tra novembre 2022 e gennaio 2023 (tre). L’Inter ha tenuto la porta inviolata in 11 delle 16 gare giocate nel torneo in corso, in sole cinque occasioni nella storia della Serie A una formazione ha registrato più clean sheet nelle prime 17 giornate: la Juventus (12 nel 1965/66 e nel 2022/23), il Cagliari (13 nel 1966/67), il Milan (12 nel 1971/72) e la Roma (12 nel 2003/04) – tuttavia, nessuna di queste ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione. Anche contro la Lazio, l’Inter ha trovato la rete in seguito a un recupero offensivo: in generale, solo Fiorentina (150) e Napoli (141) hanno effettuato più recuperi offensivi in questo campionato rispetto ai nerazzurri (138) e al Lecce (128). Lautaro Martínez ha segnato 29 reti in Serie A nel 2023, almeno cinque più di ogni altro giocatore nel periodo nella competizione; l’ultimo giocatore a segnare 30 gol in un singolo anno solare con la maglia dell’Inter nella massima serie è stato Antonio Valentin Angelillo nel 1958 (31). Il Lecce è l’unica avversaria attualmente in Serie A contro cui Henrikh Mkhitaryan ha sia segnato più di un gol e sia servito più di un assist (2+2); inoltre, grazie a due centri e quattro passaggi vincenti, il giocatore dell’Inter è il secondo centrocampista più anziano ad aver preso parte a più di cinque reti nel torneo in corso, dietro solo ad Antonio Candreva. Lameck Banda ha servito quattro assist finora in questo campionato: nessun giocatore del Lecce ha fatto meglio considerando le prime 17 gare giocate dai pugliesi in una stagione di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05) – a quattro anche Cristian Ledesma (nel 2004/05) e Jacopo Petriccione (nel 2019/20).Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda.