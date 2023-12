Inter-Lecce è il primo dei due match in programma sabato 23 dicembre alle 18 e valido per la 17esima giornata di Serie A, l'ultima pre-natalizia. La gara del Giuseppe Meazza in San Siro a Milano sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn e Sky e quindi su SkyGo e Now. Simone Inzaghi dopo il ko di Coppa Italia ripropone i titolarissimi ma non avrà a disposizione Lautaro Martinez uscito infortunato dalla sfida col Bologna. Roberto D'Aversa ha ancora out Almqvist e continua il ballottaggio Piccoli-Krstovic in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Krstovic, Banda.