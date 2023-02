, match programmato per il prossimo 5 marzo alle ore 18, si disputeràLa decisione presa del Prefetto di Milano, su indicazione Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive, ossia quella diha fatto arrabbiare il club salentino. Che ha voluto manifestare"L'U.S. Lecceche ha determinato il divieto di vendita dei tagliandi per la gara Inter - Lecce ai residenti di Lecce e provincia. La società giallorossa - si legge in una nota diffusa dal club -,compresi coloro i quali hanno da tempo provveduto ad organizzare la "trasferta" sopportandone i relativi costi (i 4.200 posti del settore ospiti risultano tutti venduti da svariati giorni),Tanto al fine di poter individuare delle misure idonee che possano contemperare le finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e, al tempo stesso,di chi da svariate settimane è stato messo nella possibilità di acquistare i titoli di accesso e pianificare la trasferta".Il caso è finitograzie a tre parlamentari leccesi, ossia. Pure questi ultimi hanno diffuso un comunicato: "Pur senza voler minimizzare gli eventi occorsi durante la gara del 19 febbraio che hanno comportato l’adozione di misure restrittive a carico di un sostenitore dell’Atalanta,ed è già stata penalizzata dell'esclusione durante la partita con la Cremonese quando le autorità ipotizzarono che ultrà leccesi e baresi potessero incontrarsi lungo la dorsale adriatica - si legge -.infatti gran parte degli acquirenti dei tagliandi per la partita a Milano sono nuclei familiari. Ci auguriamo che il Prefetto di Milano possa rivedere la sua decisione e adottare misure meno invasive e ugualmente efficaci per tutelare la dimensione partecipativa dello sport".