Intervistato da tmw, l'ex difensore della Juventus, Nicola Legrottaglie, ha parlato del centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella.



"Lo vedo migliorato nella consapevolezza di essere anche un finalizzatore, oltre al solito temperamento e al timing sul pallone a centrocampo. Appena sono arrivato a Cagliari e ho visto Barella, ho mandato un messaggio alla Juventus. Parliamo del 2016... Avevo visto davvero qualcosa in lui anche se fisicamente lasciava qualche perplessità. Pensarlo coi bestioni della Champions... Invece all'Inter ha dimostrato che per la gamba e il motore che ha può sopportare le grosse cilindrate: è un giocatore completo e credo proprio che farà bene. Sarà amato dai suoi tifosi, per un giocatore così non può essere altrimenti: finirà la sua carriera all'Inter".