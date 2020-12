Intervenuto a TMW, l'ex difensore, Nicola Legrottaglie, esprime il proprio parere sul centrocampista dell'Inter, Christian Eriksen.



“Probabilmente non si è incastrato nei meccanismi dell’Inter, ma serve capire anche che mentalità ha questo ragazzo, e chi può saperlo meglio di Conte che lo vede ogni giorno? Un allenatore non si taglia le gambe da solo, se sa che Eriksen può fargli vincere venti partite su venti, secondo voi non lo fa giocare? Sono convinto che con la sua esperienza alla fine Conte porterà la macchina al massimo dei giri. Che può essere vincere, e per me può farlo, o anche arrivare secondo come successo l’anno scorso. Quest’anno ha una rosa più completa ma sta facendo meno punti, ma sono fiducioso e continuo a pensare che l’Inter sia favorita. Molto secondo me dipende da domani…”.