Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, non è con la squadra nei Paesi Baschi dove si svolge la partita contro la Real Sociedad: un problema all'adduttore lo ha costretto ai box, ma gli esami permettono a Simone Inzaghi e ai tifosi nerazzurri di tirare un sospiro di sollievo.



I RISULTATI - I controlli svolti dal centrocampista turco hanno avuto esito negativo, dunque sono escluse lesioni e si tratta solo di un affaticamento. Sarà da valutare un suo impiego ad Empoli, che rimane a rischio, ma non dovrebbero esserci problemi per le partite successive.