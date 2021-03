Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex juventino Stephan Lichtsteiner, ha parlato di Antonio Conte, suo ex allenatore in bianconero.



Lei conosce benissimo Conte. È possibile che sprechi un vantaggio così ampio?

«Lui sa gestirlo, è un vincente. E con una guida come quella di Antonio diventa tutto più facile. Però penso che non sia finita perché quando si avvicina il traguardo senti la pressione e l’Inter può rallentare».