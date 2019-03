che da quando gli ha tolto la fascia non lo ha mai più visto in campo per una sintomatologia dolorosa al ginocchio. Da qui a giugno c’è una Champions da conquistare e a sensazione i nerazzurri dovranno farlo senza Icardi, che sembra destinato a cambiare casacca. Si era parlato molto di Napoli, prima che De Laurentiis eliminasse ogni dubbio: “Certe cotte passano”, ha spiegato il presidente partenopeo, che ha escluso il club azzurro dalle pretendenti al centravanti argentino. Resta in piedi, invece, la pista che porta alla Juventus che più volte, in passato, ha corteggiato il calciatore. Tanto che proprioMa se la scorsa estate Icardi si era rifiutato di andare a Torino (come sostiene Wanda Nara), la prossima potrebbe invece essere quella del clamoroso passaggio dal nerazzurro al bianconero.Potrebbe significare niente come potrebbe significare tutto, sta di fatto che in epoche social i calciatori sono i primi a sapere che basta poco per insinuare il dubbio e con il suo like Icardi non si è certamente estromesso dal gioco, anzi…Paratici era stato chiarissimo in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport: “Potevamo prendere Icardi e scatenare un casino o andare su Ronaldo”. Alla fine i bianconeri hanno preferito la seconda opzione ma il portoghese a Torino non sta per niente entusiasmando e per questo motivo