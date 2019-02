Che il clima nello spogliatoio dell'Inter non fosse sereno si era visto e notato già nel corso dell'ultimo periodo in cui grandi difficoltà sono emerse soprattutto all'interno del campo da gioco.



La notizia della fascia da capitano tolta a Mauro Icardi e data a Samir Handanovic scuote da dentro l'ambiente e a complicare ulteriormente i rapporti fra compagni di squadra ci ha pensato Marcelo Brozovic che con il suo account instagram ha lasciato dei Like galeotti a diverse notizie relative alla notizia del cambio di fascia. Non un momento semplice da gestire, per Spalletti, e per la società.