L’Inter di Simone Inzaghi, che aspetta ancora novità da Beppe Marotta e Piero Ausilio sul fronte mercato in entrata, è arrivata in Giappone per iniziare la sua tournée nel paese del Sol Levante che la porterà ad affrontare l’Al Nassr dell’ex Brozovic e di Cristiano Ronaldo e i campioni di Francia, che hanno appena accolto Skriniar, del PSG. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Steven Zhang si assicura un incasso da 2,5 milioni di euro per prendere parte all torunée che in termini pratici e di campo serve a Simone Inzaghi per studiare nuovi piani tattici, viste le partenze di Onana, Brozovic, Lukaku e Dzeko, in attesa di avere le tanto attese novità dal mercato.