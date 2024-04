Inter, l'Inghilterra 'chiama' Inzaghi

16 minuti fa



Simone Inzaghi in Premier League? C'è chi sta spingendo per portare l'attuale allenatore dell'Inter in Inghilterra al termine di questa stagione. Il lavoro svolto dal tecnico piacentino negli ultimi due anni alla guida del club nerazzurro non sono passati inosservati neanche oltre Manica dove ci sono diversi club che in estate cambieranno la propria guida con una svolta in panchina.



Fra queste c'è quella del Liverpool con la BBC che ha sottolineato come non sia un caso che i Reds, che diranno addio a Jurgen Klopp a fine annata, abbiano messo proprio Inzaghi nella short-list degli allenatori da tenere d'occhio.