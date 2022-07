torna in campo contro un'altra avversaria francese dopo Monaco e Lens: a Cesena stavolta l'avversario è l'dell'ex milanista Lucas Paqueta'. Inzaghi, che ha recuperato in settimana Skriniar dopo l'infortunio, non se la sente di lanciarlo dall'inizio anche in considerazione di un mercato che è ancora tutt'altro che chiuso. Da segnalare l'esordio da titolare di André, prelevato dall'Ajax. Di seguito formazioni ufficiali e cronaca testuale del match:: Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.: Lopes; Gusto, Lukeba, Mendes, Tagliafico; Aouar, Lepenant, Lucas Paqueta; Toko Ekambi, Lacazette, Tete.Sono state annunciate le formazioni ufficiali.