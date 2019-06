Sempre al lavoro, senza sosta, per migliorare la rosa e sfoltirla negli elementi considerati di troppo. L’Inter non si ferma e, dopo aver definito le cessioni di Pinamonti, Vanheusden e Adorante, continua a sondare il mercato alla ricerca di acquirenti per gli esuberi. Tra questi, uno dei più ingombranti è senza dubbio Dalbert.



LA VALUTAZIONE - Acquistato nell’estate del 2017 per 20 milioni di euro più bonus dal Nizza, l’esterno brasiliano ha ampiamente deluso le (alte) aspettative riposte su di lui. L’Inter lo ha aspettato, ha provato a stimolarlo, ma con scarsi risultati. Qualche prestazione incoraggiante, altre a dir poco avvilenti. Emblematica l'ultima prova, disastrosa, contro l'Empoli quando, subentrato nel finale per Perisic, ha fatto sudare freddo un intero stadio con errori palesi e banali. Il tempo è scaduto, con l’offerta giusta Dalbert può andare via. Secondo quanto appreso da calciomercato.com l’Inter lo valuta circa 18 milioni di euro, una cifra utile per non registrare dannose minusvalenze.



CONTATTO CON IL LIONE - Nonostante due annate negative, il Lione sta seriamente pensando al classe ’95. Lo stesso presidente Aulas a RMC ha ammesso: ”Silvinho lo conosce, il suo valore è calato perché non ha giocato tanto, ci interessa”. Il brasiliano piace al Lione che infatti, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, dopo i primi sondaggi, ha fatto la pervenire la prima offerta all'Inter, chiedendo Dalbert in prestito. Proposta rifiutata, in quanto la formula non soddisfa i nerazzurri, che vorrebbero liberarsi una volta per tutte del giocatore. I contatti tra le due società comunque proseguono, continui. Non è da escludere una svolta positiva nei prossimi giorni.