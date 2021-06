E' iniziata da pochi minuti la prima giornata da calciatore dell'Inter di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco, in arrivo a parametro zero dal Milan, ha raggiunto verso le 9.30 l'Humanitas di Rozzano per sostenere la prima parte delle visite mediche di rito.



Sbarcato ieri a Milano, di ritorno dagli impegni con la nazionale turca ad Euro 2020, Calhanoglu firmerà nelle prossime ore un contratto della durata di tre anni, con un ingaggio di 5 milioni di euro (più uno di bonus) a stagione.