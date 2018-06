Cresce l'attesa per l'arrivo a Milano di Radja Nainggolan, fiore all'occhiello sino ad oggi di una campagna acquisti che all'Inter ha già regalato due parametro zero di valore assoluto come l'ex laziale Stefan de Vrij e l'ex Juve Kwadwo Asamoah e l'acquisto del promettente attaccante argentino Lautaro Martinez. Il centrocampista belga, in uscita dalla Roma, è pronto a sbarcare nella sua nuova città nella serata di oggi, prima di affrontare domattina le visite mediche di rito che precederanno la firma del contratto quadriennale da circa 5 milioni di euro a stagione. L'Inter verserà nelle casse del club giallorosso 24 milioni di euro più le contropartite tecniche Santon e Zaniolo.



Il nostro inviato Pasquale Guarro ha raccolto le prime senzazioni dei tifosi nerazzurri presenti all'esterno dell'albergo che ospiterà il giocatore.