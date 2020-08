Sono ore calde in viale della Liberazione, dove la dirigenza dell’Inter è riunita da questa mattina. Tante le riunioni da svolgere con Zhang, che vuole ascoltare tutte le campane in vista dell’incontro con Antonio Conte, che si svolgerà domani. Il futuro del tecnico salentino è in bilico, lo staff spinge per la permanenza a Milano ma la decisione è tutta nelle mani dell’ex ct.





ALLEGRI ALLA FINESTRA - Le cose da chiarire con tra presidente e allenatore sono tante, le esternazioni polemiche di Conte non sono piaciute e adesso Zhang vuole essere certo che certe cose non si ripetano mai più, nel caso si dovesse proseguire insieme. Un’ipotesi quest’ultima, che resta comunque in piedi, nonostante la fiducia non sia tantissima. E per questo motivo Max Allegri resta alla finestra.