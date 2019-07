Non solo Mauro Icardi. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha fretta pure per piazzare Radja Nainggolan: "Occhio alle evoluzioni del caso Nainggolan: il 31 luglio termina il mercato in Cina, non c’è molto tempo, nonostante il Ninja non abbia chiuso le porte all’ipotesi del trasferimento. Uno scenario che adesso preoccupa", scrive il quotidiano.