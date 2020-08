Lo sguardo triste e la testa china hanno lasciato spazio a un’allegria contagiosa. Ed, tra le poche a legare strascichi di passione a uno sport, come quello del calcio, divenuto quasi asettico. Maleducato. Dove “Io sono io e gli altri non valgono un c...”, per cui, se non gioco è un problema, mi faccio sentire e creoscompiglio. Armo il mio agente, che il più delle volte tengo in pugno, e mi nascondo dietro le sue parole. Vigliaccamente, per espormi fino a un certo punto.Diego Godin non appartiene a questo calcio, almeno non per valori., e proprio per questo motivo stupiva ancor di più l’iniziale rifiuto del tecnico salentino verso l’ex Atletico Madrid. Certo, tra i due la questione è sempre stata di natura tecnica,Perché a chi gli chiede dell’avvio di stagione tormentato, risponde mettendo in dubbio se stesso e non le scelte dell’allenatore:, non perché Conte non ci aveva capito un fico secco. E soprattuttoParole che oggi fatica a pronunciare un diciottenne all’esordio, messe in fila con educazione e umiltà da uno che ha dettato legge in Europa. Perché alla fine i campioni sono questi e adesso anche Conte si sta ricredendo.Godin vive un momento di ottima forma fisica, riesce a tenere il passo e inizia a prendere confidenza col nuovo modulo., intende premiarne l’impegno e la costanza, ma soprattutto,La storia di Godin all’Inter sta cambiando, lo sceriffo è tornato in sella al destriero.