Non solo calciatori, l'Inter che verrà può cambiare molto anche a livello dirigenziale. Secondo Il Giornale, Beppe Marotta vorrebbe portare in nerazzurro Riccardo Pecini, direttore generale dell'Empoli che in passato ha lavorato con lo stesso Marotta alla Sampdoria ed è stato lo scopritore di Kylian Mbappé al Monaco.