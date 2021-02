I verdetti dell'ultimo weekend di Serie A hanno riordinato gli equilibri del campionato, con l'Inter che è sempre più favorita sulla lavagna scommesse antepost per lo Scudetto. Se la squadra di Conte era già la più quotata dai bookmaker, si legge in una nota, il sorpasso ai danni del Milan ha ulteriormente migliorato la fiducia nei confronti dei nerazzurri, che ora si giocano campioni d'Italia a quota 1,65. Il vantaggio comincia ad essere importante nei confronti di Juventus e Milan, che dopo le sconfitte contro Napoli e Spezia si giocano rispettivamente a 5,00 e 5,50. Ben lontane sulla lavagna scommesse antepost Napoli e Atalanta (entrambe a 25 volte la posta), Roma (a 30) e Lazio (50). Tuttavia il campionato italiano resta molto equilibrato se messo a confronto con le altre grandi leghe europee. Ad esempio in Premier League il Manchester City viene da 11 vittorie consecutive, mentre il Liverpool ha perso le ultime tre partite. Con queste condizioni il ritorno di Guardiola sul trono d'Inghilterra appare molto probabile a quota 1,02, mentre il Manchester United è la prima alternativa a 35 volte la posta. Anche in Spagna c'è un leader indiscusso. Simeone sta guidando la sua squadra verso una cavalcata incontenibile e l'Atletico Madrid ha 5 punti di vantaggio rispetto al Real, nonostante le due partite da recuperare. Con queste premesse i colchoneros si giocano vincenti a 1,35, mentre Real e Barça sono entrambe a 6,00 volte la posta sulla lavagna scommesse antepost In Germania c'è il solito Bayern Monaco a caccia del nono successo di fila a quota 1,03, in Francia il PSG sembra aver prenotato la Ligue 1 a quota 1,19.