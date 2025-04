Inter, lo Scudetto passa ancora da Bologna: il precedente del 2022 e quel tabù da sfatare

, in questa curiosa giornata di calcio a Pasqua,: da una parte,– ancora in corsa per il Triplete e reduci dal passaggio del turno in semifinale di Champions League, eliminando il Bayern Monaco guidato da Vincent Kompany –, visto che il Napoli ha trovato la via del successo con il Monza (0-1 firmato McTominay in Brianza) e si è portato a pari punti con la formazione di Inzaghi; dall’altra, i felsinei sono alla caccia di punti fondamentali per rincorrere una quarta piazza che vorrebbe dire qualificazione in Champions per il secondo anno consecutivo. Indubbio, dunque, sottolineare come sarà un esame importante per il club di Viale della Liberazione.

, almeno nel corso di questi ultimi anni in Italia,. Riavvolgiamo il nastro a quasi 3 anni fa, al 27 aprile 2022. I nerazzurri si trovano a contendere la testa della classifica con il Milan, in una vera e propria corsa punto su punto. Gli uomini di Inzaghi viaggiano verso quel di Bologna per disputare il recupero della 20a giornata di Serie A 2021/22: con un successo, avverrebbe il sorpasso ai rossoneri e l’Inter si piazzerebbe come capolista del torneo nazionale. La sfida inizia al meglio per i meneghini: Ivanindirizza subito l’incontro con un goal dopo soli 3’ di gioco. I nerazzurri sembrano avere il controllo delle operazioni, ma la rete di Arnautovic a metà della prima frazione arriva come una doccia fredda. I ragazzi di Inzaghi cercano la chiave per aprire la porta della retroguardia rossoblù, ma le offensive non sortiscono gli effetti sperati.– schierato al posto di Handanovic –, conservandola sino al termine di un campionato che si concluderà con il 19° Scudetto della storia rossonera.

. Nella stagione successiva – seppur a San Siro la sfida termini 6-1 (il secondo di fila in campionato) in favore dei nerazzurri -, il Bologna si impone nuovamente in casa grazie alla rete di Orsolini, concedendo all’Inter la seconda sconfitta consecutiva in casa dei rossoblù.– compresa l’eliminazione dagli ottavi di finale della scorsa Coppa Italia -. I dati, in sostanza, parlano di unOra, chiaramente, è tutto diverso: c’è un gruppo maggiormente maturo, di dimensione e caratura internazionale e guidato da un condottiero come Inzaghi, destinato a rimanere nella storia della società e del calcio italiano in generale. Questo, però, è il futuro:

