Il Corriere della Sera torna sul caso Icardi e spiega come la scelta, da parte dell'Inter, di togliergli la fascia da capitano, potrebbe ulteriormente irrigidire Wanda Nara per quanto riguarda il discorso rinnovo.



“Ieri nella casa della famiglia più social del pallone lo smartphone è stato usato con parsimonia. Mauro ha postato una storia su Instagram per informare di essere alle prese con una seduta di fisioterapia alla Pinetina, Wanda, chiusa nel suo sdegnato silenzio, ha pubblicato una foto dei cinque bimbi prima dell’ingresso a scuola (inevitabili i caustici commenti dei follower che l’accusano di aver destabilizzato l’ambiente interista)”.



MENO DISPONIBILITA' - “Resta da capire cosa risponderà Wanda alla proposta di prolungamento dell’accordo -spiega il Corriere della Sera - , con un ingaggio che secondo l’Inter non dovrà superare i 7 milioni: gli Icardis ne pretendono 10, comprensivi di bonus. In questa fase Wanda aspetta il confronto con i manager interisti. Riporterà la proposta a Mauro e insieme decideranno se proseguire il matrimonio con i nerazzurri o scegliere altre strade. Dall’entourage trapela che dopo la burrasca degli ultimi giorni ci sarà però meno disponibilità ad accettare cifre al ribasso rispetto a quelle attese. Auguri”.