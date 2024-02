Inter, lo sfogo della moglie di Sensi: 'Mentalmente eravamo già a Leicester. Ma giugno è dietro l'angolo...'

La delusione di tutte le parti coinvolte è ancora fresca e tangibile, per un affare più volte vicino, se non vicinissimo, alla conclusione e tramontato in maniera definitiva lo scorso 1° febbraio, a mercato italiano già concluso e a pochi dalla chiusura ufficiale di quello inglese. Perché Stefano Sensi è andato davvero a centimetri dal salutare l’Italia e raggiungere Enzo Maresca nel Leicester dominatore della Championship, con la prospettiva dal prossimo agosto di essere protagonista in Premier League. A palesare il rammarico per un’opportunità di carriera ma anche di vita che non si è materializzata è stata anche Giulia Amodio, moglie del centrocampista ex Sassuolo, che ha risposto attraverso i propri profili social alle tante domande arrivate nelle ultime ore dai suoi followers.



DETTAGLI DECISIVI - "Mentalmente, ma anche fisicamente, eravamo già lì… Sarebbe stata una bellissima opportunità per Stefano, ne eravamo super entusiasti, il poter crescere i bimbi lì. Non ne vedevamo l'ora, ma a davvero un passo non è andata per il mancato accordo tra le due società", ha rivelato la compagna del calciatore dell’Inter in una storia su Instagram. Il riferimento è all’impossibilità manifestata dal Leicester di soddisfare le ultime richieste apparentemente pattuite col club nerazzurro, ossia l’acquisto a titolo definitivo e il pagamento fino a 2,5 milioni di euro di bonus in caso di promozione delle Foxes in Premier League. Sulla vicenda era intervenuto la scorsa settimana anche l’allenatore del Leicester Enzo Maresca, che si era personalmente speso per l’arrivo di Stefano Sensi: "E’ un giocatore che adoro ma ora è dell’Inter. Non vorrei parlare dei motivi per i quali il trasferimento sia saltato, meglio pensare alle prossime partite. Ufficiosamente, dietro lo stop i limiti al budget sul mercato dettati dal Fair Play Finanziario inglese, che avrebbero costretto la squadra campione d’Inghilterra nel 2016 a cedere a titolo definitivo uno dei calciatori in rosa per liberare lo slot per il centrocampista italiano.



SGUARDO A GIUGNO - Il prossimo 30 giugno il contratto di Sensi con l’Inter andrà ad esaurirsi naturalmente e con essa l’esperienza nerazzurra del giocatore cresciuto calcisticamente nel Cesena. Dopo 56 partite e 4 gol ed una serie continua di problemi fisici, lo sguardo è già rivolto al futuro, come conferma la moglie Giulia Amodio: "Ad oggi sono veramente tanto dispiaciuta perché so la fatica, l'impegno e l'amore che ogni giorno Stefano dedica al suo lavoro. Ma giugno è dietro l'angolo e gli auguro con tutta me stessa che possa presentarsi un'occasione speciale per lui che gli possa dedicare il posto che merita!".