Ilstravintosulè ormai storia passata ma, nonostante gli impegni europei delle due squadre meneghine, in città resta tema di commenti e sfottò. Ad alimentarli, spuntano nuove immagini catturate da Dazn e che riguardano Massimiliano- Il vice di Simoneè stato ‘beccato’ mentre, dopo il quinto gol – realizzato da– si girava verso la tribuna e mimava un chiaro gesto.. Una manita in piena regola che sta esaltando in queste ore i nerazzurri per un video che è subito diventato virale. Un gesto simile a quello messo in scena anche da Frattesi nella stessa gara.