A due giorni dallo storico debutto in Serie A lo Spezia prova il colpo grosso sul fronte mercato. La dirigenza ligure, approfittando dei colloqui in essere con l'Inter che hanno portato allo sbarco nel Golfo dei Poeti del giovane centrocampista Lucien Agoume, avrebbe avanzato una richiesta per ottenere sempre in prestito anche Andrea Pinamonti.



L'attaccante trentino, titolare dell'Under 21 azzurra, è appena rientrato alla Pinetina dopo la non positiva annata trascorsa al Genoa. Riacquistato dai nerazzurri per circa 20 milioni di euro, tuttavia, Pinamonti sembra non aver molte possibilità di ritagliarsi uno spazio nella squadra di Antonio Conte. Un'altra stagione di prestito, dopo quelle trascorse a Frosinone e Genova, è dunque per lui un'opzione possibile, con lo Spezia che non vedrebbe l'ora di accoglierlo a braccia aperte.