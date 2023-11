L’Inter non ha trovato il successo in 15 delle ultime 17 trasferte contro la Juventus in campionato (4 pareggi, 11 sconfitte) e in nove di queste non ha trovato la via del gol. Dal 2011, anno del debutto dello Stadium, i bianconeri hanno affrontato 12 volte l’Inter in campionato collezionando 8 vittorie, 2 pareggi e sole 2 sconfitte. E’ vero che i nerazzurri sono stati i primi a violare il fortino di Torino, ma poi hanno raccolto solo 5 punti sui 30 disponibili. E la Juve è la squadra contro cui l’Inter ha perso più partite in trasferta dall’inaugurazione dello Stadium.