Inter, lo strano avvicinamento ad un finale di stagione da sballo. Polemiche, tensioni e quei rumors su Inzaghi...

e li ha metaforicamente accompagnati sino all'atto conclusivo di una stagione infinita, con la sfida al Paris Saint-Germain per la Champions League – per la cronaca a giugno c'è pure il Mondiale per club –Non è la solita attesa fatta di ansie, accompagnate da legittime preoccupazioni e/o momenti di improvvisa euforia., il cui epilogo arriverà proprio nell'ultimo turno di Serie A,destinati ad esaurirsi non così facilmente.per l'andamento di Inter-Lazio di domenica scorsa ma più in generale delle ultime settimane di campionato, probabilmentequalche minuto dopo il rigore beffa, a tempo scaduto, segnato dal biancoceleste Pedro. Come se l'aver gettato alle ortiche l'ultima e ghiotta opportunità di scavalcare il Napoli abbia fatto venire a galla certe insoddisfazioni interne., che approfittando del passo falso di domenica ha ripreso a rinfacciare l'eventuale mancata conquista di un titolo che da più di qualcuno era ritenuto alla portata al tecnico piacentino.negli ultimi quattro anni e partendo sempre da favorito: è questa la liturgia che, a cadenza regolare, parte, si arresta, e poi riprende a seconda dei risultati.E poi, in maniera altrettanto singolare,e l'assoluta disponibilità a prolungare il contratto. Non è normale che tutto questo accada nel bel mezzo di un finale di stagione entusiasmante, con la possibilità teorica di poter regalare ancora un colpo di scena nella volata Scudetto, come ci stanno indicando questi ultimi turni di campionato all'insegna della paura e del “braccino”. E soprattutto con una straordinaria finale di Champions League che può consegnare l'Inter ed il suo allenatore alla storia.